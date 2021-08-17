Воронежцы просят главу Роскосмоса заступиться за "Полтинник"

Страница сообщества "ВОРОНЕЖ.ПЕШКОМ" в соцсети "Вконтакте"

Инициативная группа воронежцев обратилась к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой сохранить ДК 50-летия Октября, которому после перепродажи частному лицу грозит снос.

Авторы письма сообщают, что в 2019 году Дмитрий Рогозин уже спас легендарный ДК имени Горбунова, который находился в похожем положении.

- ДК, построенный в 1967 году, является уникальным архитектурным экспонатом советского конструктивизма, с прогрессивными для своего времени элементами брутализма, - пишут авторы обращения. - Его прекрасный концертный зал, один из лучших в Воронеже, до последнего времени принимал десятки российских и мировых музыкальных звёзд. Сам архитектурный ансамбль ДК является одной из эстетических доминант нашего города. Его мозаики и горельефы до сих пор напоминают о вкладе Воронежского Мехзавода в подготовку гагаринского старта. Легендарный “космический” горельеф на боковом фасаде - творение известного воронежского живописца и скульптора Фёдора Сушкова, чьи работы сейчас с большим успехом экспонируются и высоко ценятся в европейских музеях.

Напомним, раньше «Полтинник» был собственностью корпорации, но после продажи оказался на грани уничтожения. Авторы петиции надеются на помощь бывшего владельца ДК.