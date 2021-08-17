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Общество17 августа 2021 19:53

Прокуратура выявила многочисленные нарушения прав инвалидов в Воронежской области

Среди них неподходящее социальное жилье, отсутствие парковок и направильное начисление выплат
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Прокуратуры в районах Воронежской области проверили соблюдение прав инвалидов. Так, в Новоусманском районе на автомобильных парковках возле некоторых магазинов ООО «Агроторг» и АО «Тандер», не выделены места для парковки транспорта водителей с ограниченными возможностями, не нанесена специальная разметка и нет соответствующих знаков. По результатам проверки возбудили 8 административных дел, которые направили на рассмотрение в мировой суд.

А в Борисоглебске жилое помещение, предоставленное администрацией по договору социального найма, оказалось непригодным для проживания инвалида-колясочника. После вмешательства прокурора по решению суда инвалиду предоставят другое жилье.

В Хохольском районе прокуратура выявила нарушения прав инвалидов-чернобыльцев. Сотрудники районного управления соцзащиты применили при расчете выплат ошибочный коэффициент индексации. Для устранения выявленных нарушений, прокуратура Хохольского района внесла директору УСЗН района представление, которое находится на рассмотрении.