Прокуратура выявила многочисленные нарушения прав инвалидов в Воронежской области

Прокуратуры в районах Воронежской области проверили соблюдение прав инвалидов. Так, в Новоусманском районе на автомобильных парковках возле некоторых магазинов ООО «Агроторг» и АО «Тандер», не выделены места для парковки транспорта водителей с ограниченными возможностями, не нанесена специальная разметка и нет соответствующих знаков. По результатам проверки возбудили 8 административных дел, которые направили на рассмотрение в мировой суд.

А в Борисоглебске жилое помещение, предоставленное администрацией по договору социального найма, оказалось непригодным для проживания инвалида-колясочника. После вмешательства прокурора по решению суда инвалиду предоставят другое жилье.

В Хохольском районе прокуратура выявила нарушения прав инвалидов-чернобыльцев. Сотрудники районного управления соцзащиты применили при расчете выплат ошибочный коэффициент индексации. Для устранения выявленных нарушений, прокуратура Хохольского района внесла директору УСЗН района представление, которое находится на рассмотрении.