Забравшийся на крышу "Пролетария" парень напугал воронежцев

В понедельник, 16 августа, воронежцы заметили на края крыши кинотеатра «Пролетарий» сидящего парня. Встревоженные горожане немедленно вызвали спасателей. Однако помощь МЧС не понадобилась, любитель экстрима самостоятельно спустился с высоты.

Надо сказать, что опасные трюки на высоте ради эффектных снимков становятся популярными среди воронежской молодежи. Довольно часто в сети появляются снимки людей на шпиле сталинки на Девицком выезде, на улице Мира и даже на высотке Галереи Чижова!

А во вторник переполох на улице Кирова вызвала сумка с вещами.