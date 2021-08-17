Воронежская область получила партии вакцин Спутник Лайт и Спутник V

В регионе уже вакцинировались 602 785 человек Фото: из архива «КП»

Воронежская область получила очередную партию вакцины от коронавируса. Это более 64 тысяч доз Спутника Лайт, а также более 16 тысяч доз Спутника V.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, в ближайшие два дня препараты будет выдавать со склада и распределять по медучреждениям города и области.

По данным ведомства, на 17 августа вакцинировались 602 785 человек, из них 525 926 жителей региона получили обе дозы вакцины. Еще 3 792 человека прошли ревакцинацию, из них 2 650 завершили повторную вакцинацию.