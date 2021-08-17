Руководитель СК проконтролирует ход расследования дела о гибели 4-месячного малыша в Воронежской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дела об убийстве 4-месячного ребенка и халатности должностных лиц, приведшей к трагедии. Напомним, мертвого младенца обнаружили в поселке Вишневый Богучарского района. Его родители – оба несовершеннолетние воспитанники местного интерната, 17-летняя мать и 14-летний отец – заявили, что оставили ребенка в пристройке дома, а, когда вернулись, обнаружили его без признаков жизни в ведре с водой, которое стояло рядом с кроватью. Однако судебно-медицинская экспертиза обнаружила на теле ребенка следы удушения.

Родители малыша арестованы по подозрению в убийстве.