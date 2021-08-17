В Воронежской области гастролер из Подмосковья ограбил пенсионерку

Задержанному жителю Подмосковья за грабеж грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Вечером 15 августа в Павловске полицейским сообщили о грабеже около торгового центра, расположенного в микрорайоне Гранитном. Приехав на место происшествия, стражи порядка выяснили, что неизвестный мужчина вырвал у 74-летней местной жительницы сумку, в которой лежал мобильный телефон. Догнать мужчину пенсионерка и очевидцы грабежа не смогли и обратились в полицию. Ущерб, причиненный пожилой женщине, составил около 5 тысяч рублей.

Со слов пенсионерки полицейские составили ориентировку на розыск преступника. И уже через несколько минут по подозрению в грабеже сотрудники патрульно-постовой службы задержали 40-летнего жителя столичного региона.

В отделе полиции мужчина рассказал, что возвращался из Ростова в Москву. По пути у него закончились деньги, поэтому он решился на преступление. Неподалеку от места грабежа стражи порядка обнаружили похищенные вещи. От них налетчик попытался избавиться, когда понял, что его лицо хорошо рассмотрели очевидцы преступления.

- Пенсионерка поблагодарила полицейских за раскрытие преступления, а также за проявленную чуткость. А вот ее обидчик «заработал» себе уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до четырех лет лишения свободы). Решается вопрос об его аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД.