В центре Воронежа оцепили остановку из-за подозрительного предмета

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В Воронеже на остановке «улица Кирова» прохожие заметили подозрительный предмет – бесхозную сумку. Памятуя недавнюю трагедию в маршрутке, где погибли двое и пострадали 24 пассажира, очевидцы срочно сообщили о находке оперативным службам. На место прибыли саперы, кинологи с собаками. Но, к счастью, тревога оказалась ложной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, обследование сумки не обнаружило в ней ничего опасного. Вероятно, просто кто-то из горожан забыл пакет с вещами, садясь в общественный транспорт.