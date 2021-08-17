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Происшествия17 августа 2021 16:56

В центре Воронежа оцепили остановку из-за подозрительного предмета

Переполох произошел на улице Кирова
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Типичный Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

В Воронеже на остановке «улица Кирова» прохожие заметили подозрительный предмет – бесхозную сумку. Памятуя недавнюю трагедию в маршрутке, где погибли двое и пострадали 24 пассажира, очевидцы срочно сообщили о находке оперативным службам. На место прибыли саперы, кинологи с собаками. Но, к счастью, тревога оказалась ложной.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, обследование сумки не обнаружило в ней ничего опасного. Вероятно, просто кто-то из горожан забыл пакет с вещами, садясь в общественный транспорт.