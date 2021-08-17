В центре Воронежа мотоциклист сбил пешехода

Мотоцикл после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 17 августа, в 10.05 у дома № 24Б на улице Кольцовской случилась авария, в которой пострадал человек.

- 27-летний воронежец, ехавший на мотоцикле «Хонда», сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу не по правилам – вне зоны «зебры». Пешеход получил травмы и попал в больницу. Его личность устанавливают, как и то, мог ли мотоциклист вовремя затормозить или объехать человека, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ДТП случилось почти в самом центре города. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, ранее стало известно, что в тот же день в 11.30 на улице Ворошилова 31-летняя девушка на мотоцикле «Omaks» врезалась в автомобиль «Хендай Соната» и попала в больницу.