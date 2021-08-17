В Воронеже девушка на мотоцикле врезалась в «Хендай» и попала в больницу

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 17 августа, на улице Ворошилова у дома № 1Г случилась авария.

- В 11.30 столкнулись «Хендай Соната», которым управлял 35-летний воронежец и мотоцикл «Omaks», за рулем которого была 31-летняя жительница столицы Черноземья. В результате авария девушка получила серьезные травмы. Ее на скорой отвезли в больницу. Наши сотрудники выясняют обстоятельства аварии, - рассказали в региональном ГУ МВД.

В ГИБДД еще раз призывают мотоциклистов ехать поосторожнее. Особенно это касается очень загруженных транспортом улиц. А водителей легковых машин и грузовиков – удвоить внимание, если рядом человек на мотоцикле.