В Воронежской области сотрудница заповедника выращивает молодую косулю, привезенную сердобольными жителями

Фото с сайта Хоперского заповедника

Сотрудница Хоперского заповедника Ольга Егунова взяла на воспитание маленькую косулю, которую принесли местные жители. Еще в начале лета они заметили новорожденное животное в лесу в одиночестве и, решив, что малышка одна и в опасности, забрали домой. А потом передали сотрудникам заповедника. На самом деле этим они обрекли животное на разлуку с матерью и жизнь в неволе.

- Мать детеныша, скорее всего, была поблизости, - рассказали зоологи. - После отела она держится на расстоянии от малыша, чтобы не привлекать внимание хищников.

Сейчас Даренка, так назвали косулю, живет в специальном загоне на огороде у Ольги Егуновой. Возвращать приемыша в дикую природу, говорит она, теперь опасно. Животное теперь не приспособлена к естественной среде обитания и может погибнуть.

– Приходится очень сложно. Выпустить в дикую природу нельзя, малыш долго не проживет, будет выходить к людям. Мать бы научила его, как нужно искать пищу, чем лучше питаться. А здесь приходиться кушать то, что предоставим ему мы. А диких животных вообще очень тяжело выкармливать, у них корма очень специфичны.

Скорее всего, подросшее животное передадут в зоопарк, потому что в дикой природе косулю ждет верная гибель.