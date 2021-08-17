СК возбудил дело после падения воронежского ИЛ-112В в Подмосковье

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

После крушения в Подмосковье во время отработки полетов воронежского ИЛ-112В, в результате которого погибли члены экипажа, возбудили уголовное дело. Силовики проверяют версию о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) во вторник, 17 августа.

Расследованием катастрофы занимаются следователи и криминалисты транспортного подразделения ведомства. Сейчас они продолжают работать на месте крушения.

— Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. Проводится детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося, — уточнили в СКР.

Напомним, трагедия произошла сегодня, недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковном Жуковском. При заходе на посадку загорелся один из двигателей ИЛ 112В, борт упал в лесополосу. Во время испытательного полета на воздушном судне находились три члена экипажа, которые погибли.