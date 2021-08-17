Воронежская область заняла 11 строку рейтинга санаторного отдыха

С сайта санатория "Радон"

Спрос на санаторный отдых на территории Воронежской области заметно вырос в этом году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга городов и регионов от портала бронирования Санатории-России.рф. Согласно этому исследованию, наш регион оказался на 11 месте в Центральной России по запросам на летний отдых.

При этом авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом число запросов на летний отдых в санаториях Воронежской области выросло на 52%.

Кроме Воронежа популярностью пользуются здравницы Москвы и Московской области, Ярославской, Ивановской, Тульской, Тверской, Брянской, Рязанской, Владимирской и Белгородской областей.