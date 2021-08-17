В центре Воронежа женщина одним ударом лишила мужчину глаза

Разбитый бокал в руках разъяренной женщины - страшное оружие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот жуткий инцидент случился еще в феврале. 35-летний воронежец решил сходить в одно из развлекательных заведений на проспекте Революции. У входа он встретил двух женщин. С одной из них он по какой-то пустяковой причине поругался. Обиженная женщина схватила осколок винного бокала и порезала ему глаз.

Мужчину отвезли в больницу. Там у него диагностировали рваную рану века и очаговую контузию правого глаза. Его долго лечили. Однако травма оказалась настолько тяжелая, что он лишился глаза.

Участковые установили личность женщины, нанесшей удар, который привел к таким последствиям. Ею оказалась 29-летняя жительница Воронежа. Полицейские задержали дебоширку. В отделе полиции она признала свою вину и сказала, что в тот момент была в изрядном подпитии.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). Женщина до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.