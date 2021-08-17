У воронежского села очистят старицу реки Икорец

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Еще в апреле жители села Средний Икорец обратились в региональный департамент природных ресурсов и экологии с проблемой зарастания старого притока реки Икорец.

На всем протяжении русло почти полностью заросло камышом и другой водной растительностью. А донные отложения ила составляют в среднем 1,2 метра. На прилегающей пойме возникают подтопления и затопления.

- Мы получили результаты инженерных изысканий. Они показали, что для улучшения санитарно-технического, экологического и рекреационного состояния старицы реки Икорец в районе улицы Пролетарской необходимо провести комплекс водоохранных мероприятий, - рассказали в департаменте природных ресурсов. - В следующем году начнется разработка проектно-сметной документации.

В старице ликвидируют засорения и загрязнения, удалят донные отложения, а также очистят береговую линию от мусора и дикорастущей поросли. Предполагается, что эти мероприятия позволят восстановить самоочищающую способность притока и откроет выходы грунтовых вод.