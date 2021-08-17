В Воронеже в 2021 году отремонтируют более сотни тротуаров

Фото: с сайта мэрии Воронежа

В мэрии рассказали о ходе работ по обустройству тротуаров в Воронеже. Большое внимание сейчас уделяют их доступности для маломобильных граждан.

Напомним, два года назад РУРЦ (региональный учебно-ресурсный центр) «Доступная среда» был проведен аудит 30 крупнейших улиц, на них обнаружили препятствия для передвижения горожан. Результаты этого исследования легли в основу работы по развитию пешеходной инфраструктуры. Она стала возможной после кардинального увеличения финансирования.

– Воронежские тротуары давным-давно требуют обновления. За последние три года объем финансирования их строительства и ремонта был увеличен в восемь раз, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Если в 2018 году выделяли 20 млн рублей, то в этом году уже 165 миллионов. Теперь мы делаем пешеходные дорожки не только в центре. Пропорционально делим все деньги по районам и, соответственно, тротуары ремонтируют по всему городу.

Всего в Воронеже в 2021 году запланировано благоустройство более сотни тротуарных объектов. При этом речь идет только о тех деньгах, которые направлены целевым образом. Но пешеходная инфраструктура также обустраивается и в рамках строительства и реконструкции других объектов. А это работы на сумму еще около 100 млн рублей.

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