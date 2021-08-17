От коронавируса ко вторнику умерли еще 27 жителей Воронежской области

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на утро 17 августа заболевание лабораторно выявили еще у 462 человек. Это на 6 случаев меньше, чем сутками раньше. Всего к этому дню зарегистрировано 112 063 диагнозов.

Ко вторнику выздоровели 204 пациента. Общее количество выздоровевших в Воронежской области достигло 100 224 человек.

Не справились с осложнениями коронавируса 27 человек. Теперь в списке жертв коварной болезни 4 755 жителей Воронежской области.