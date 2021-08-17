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Здоровье17 августа 2021 13:23

От коронавируса ко вторнику умерли еще 27 жителей Воронежской области

Победили болезнь 204 пациента
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Ивана Макеева

Фото Ивана Макеева

Фото: из архива «КП»

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на утро 17 августа заболевание лабораторно выявили еще у 462 человек. Это на 6 случаев меньше, чем сутками раньше. Всего к этому дню зарегистрировано 112 063 диагнозов.

Ко вторнику выздоровели 204 пациента. Общее количество выздоровевших в Воронежской области достигло 100 224 человек.

Не справились с осложнениями коронавируса 27 человек. Теперь в списке жертв коварной болезни 4 755 жителей Воронежской области.