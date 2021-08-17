Мошенница обманула воронежца на 21 тысячу под предлогом изготовления кухонного гарнитура

54-летний воронежец решил заказать мебельный гарнитур для кухни. С этой целью нашел в интернете сайт, который предлагал подходящий вариант. Связался с представителем производителя - женщиной, которая попросила предоплату в размере 21 тысячи рублей. Ничего не подозревая, мужчина перевел деньги. Но изготовление заказа неожиданно затянулось: женщина под различными предлогами переносила дату поставки мебели и избегала общения со своим заказчиком. Поняв, что стал жертвой обмана, воронежец обратился в полицию.

Оперативники собрали необходимую информацию и установили личность подозреваемой и ее местонахождение. 42-летнюю жительницу Воронежа задержали на съемной квартире.

Женщина рассказала полицейским, что раньше была директором фирмы по производству мебели, которая впоследствии закрылась. Но при общении с потерпевшим дама предпочла скрыть это обстоятельство, взяла деньги, а выполнять заказ и не собиралась.

По факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.