В райцентре Воронежской области из-за дождей закрыли поликлинику

Из-за ливней в Поворино закрыли здание районной поликлиники. Вода прокекла сквозь разобранную крышу и повредила электрокабель. Медучреждение в целях безопасности отключили от электричества. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе облздрава во вторник, 17 августа.

Там пояснили, что в здании проводился капремонт. Там меняли кровлю крыши. 13, 14 и 16 августа в райцентре шли проливные дожди, и вода затопила поликлинику.

– Плановый приём пациентов прекращён, оказание экстренной и неотложной помощи сохранено и перераспределено на другие структурные подразделения, – пояснили в облздраве.

Также там пояснили, что с подрядчиком ведутся претензионные работы, департамент планирует обратиться в суд.

Восстановить работу поликлиники пообещали в ближайшее время.