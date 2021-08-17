Десятки домов Советского района Воронежа останутся без воды на 19 часов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже в части Советского района отключат холодную воду в четверг, 19 августа. Ограничения продлятся 19 часов – с 9:00 до 4:00 пятницы, 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Неудобства коснутся микрорайонов Тенистый, Гардарика, СНТ «Лазурит-Тепличный», «Тихий дон», «Тихий дон-4». Также воды не будет в жилых домах №51, 57, 59, 61,53 (институт МВД) на проспекте Патриотов, а также нежилых объектах по адресам: проспект Патриотов, 45 (а, б, г, д, е), 47, 47к2, 47/1, 47/2, 47а, а/2, 47и, з, 49 (а, б, б/4, в, в/2, вк2, г, з, з/2, з/3), 51в, 53а, б, 53/1, 55б, к, 57а, б, д, д/2, и, к, н, у, 61а, в, 63, 63/2, 63к2, 65а, б, в, д, е, з, и, н, н/1.

Причиной массового отключения стало проведения технических работ.