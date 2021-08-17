В центре Воронежа грабитель отобрал у мужчины золотую цепочку, мобильник и банковскую карту

Грабителю грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Вечером в сквере у вокзала на площади Черняховского 32-летний мужчина выпивал со случайным знакомым. В какой-то момент собутыльники поссорились, началась драка. В ней 32-летний воронежец оказался явно слабее. Он получил несколько ударов по голове. Потом его собутыльник сорвал с шеи золотую цепочку, выхватил мобильник и банковскую карту и ушел. Через некоторое время со счета мужчины, неразборчивого в знакомствах, «уплыли» около 65 тысяч рублей. Он обратился в полицию.

Стражи порядка изучили записи видеокамер в местах, где грабитель снимал деньги с карты. В частности, «засекли», что он ездит на «пятерке». В итоге по подозрению в преступлении задержали неоднократно судимого за кражи 42-летнего жителя Каширского района. Мужчина, пойманный в его квартире, признал свою вину. Он рассказал, что цепочку и мобильник продал случайным прохожим. А на банковскую карту накупил нужных ему товаров.

- Преступника отправили в следственный изолятор. По части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.