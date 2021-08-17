Работники Нововоронежской АЭС провели чемпионат по пляжному волейболу

Фото: Евгения Шашова

Участие в турнире приняли шесть команд, по два человека в каждой. За кубок и призовые места боролись представители разных цехов – ТЦ-5, ЦТАИ, РЦ-6, РТЦ-2, цех вентиляции, служба безопасности. Ветер, песок, солнце, возгласы болельщиков, – на мероприятии сложилась особая атмосфера, в которой спортсмены смогли проявить себя в полной мере.

Фото: Евгения Шашова

Главный судья соревнований, работник РЦ-6 НВ АЭС Михаил Боков после нескольких часов напряженных матчей назвал имена лучших волейболистов чемпионата. Первое место заняли Дмитрий Лапшин (ЦТАИ) и Дмитрий Шайкин (ТЦ-5). На втором месте – Сергей Кочетов (РТЦ-2) и Евгений Сушков (СБ). Тройку лидеров замыкает Андрей Боков (СБ) и Сергей Худояров (РЦ-6).

Фото: Евгения Шашова

Чемпионат по пляжному волейболу был организован по инициативе Организации молодых атомщиков НВ АЭС (ОМА НВ АЭС) при поддержке отдела социального развития и профкома НВ АЭС.

Фото: Евгения Шашова

«Мы не остались в стороне от Олимпиады, за которой следил весь мир, и провели свои соревнования. Профсоюзный комитет всегда готов поддержать инициативы работников, мы за спорт и здоровый образ жизни», – сказал председатель профкома НВ АЭС Юрий Бабенко.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru