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Происшествия17 августа 2021 11:41

В Воронеже такси после ДТП протаранило забор и вылетело на тротуар

К счастью, водители, попавшие в аварию, серьезных травм не получили
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 16 августа, в 17 часов у дома № 11 на Московском проспекте случилась авария. 30-летний водитель «пятерки» врезался в «Ладу-Гранту», машину одной из городских служб такси. «Лада» после столкновения врезалась в забор и выехала на тротуар. Эта авария в час пик стала причиной большой пробки.

Такси после столкновения вылетело на тротуар.

Такси после столкновения вылетело на тротуар.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Машины получили повреждения, водители серьезно не пострадали, госпитализация им не потребовалась. И вообще пострадавших в ДТП не было. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.