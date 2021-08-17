В Воронеже такси после ДТП протаранило забор и вылетело на тротуар

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 16 августа, в 17 часов у дома № 11 на Московском проспекте случилась авария. 30-летний водитель «пятерки» врезался в «Ладу-Гранту», машину одной из городских служб такси. «Лада» после столкновения врезалась в забор и выехала на тротуар. Эта авария в час пик стала причиной большой пробки.

Такси после столкновения вылетело на тротуар. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Машины получили повреждения, водители серьезно не пострадали, госпитализация им не потребовалась. И вообще пострадавших в ДТП не было. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.