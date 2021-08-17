В Воронеже сотрудникам УК не вовремя выплачивалась заработная плата

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежское ООО «Стройинвест1» выплачивало зарплату своим работникам реже, чем каждые полмесяца, а деньги за ежегодный отпуск они получали позднее, чем за три дня до его начала. Это выявил сотрудник Гострудинспекции в ходе внеплановой проверки, сообщили в ведомстве 17 августа.

Кроме того, вскрылись и другие нарушения. Например, не были задокументированы конкретные сроки выплаты зарплаты, а также не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий систему оплаты труда.

– После предписания гострудинспекции выявленные нарушения были устранены. Виновные привлечены к административной ответственности, – пояснили в ведомстве.