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Общество17 августа 2021 11:10

В Воронеже сотрудникам УК не вовремя выплачивалась заработная плата

Управляющую компанию привлекли к ответственности за нарушения трудового законодательства
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Воронежское ООО «Стройинвест1» выплачивало зарплату своим работникам реже, чем каждые полмесяца, а деньги за ежегодный отпуск они получали позднее, чем за три дня до его начала. Это выявил сотрудник Гострудинспекции в ходе внеплановой проверки, сообщили в ведомстве 17 августа.

Кроме того, вскрылись и другие нарушения. Например, не были задокументированы конкретные сроки выплаты зарплаты, а также не разработан локальный нормативный акт, устанавливающий систему оплаты труда.

– После предписания гострудинспекции выявленные нарушения были устранены. Виновные привлечены к административной ответственности, – пояснили в ведомстве.