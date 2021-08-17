Экс-начальник филиала «Воронежэнерго» заставлял подчиненных работать на его участке

Экс-начальнику филиала "Воронежэнерго" грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Калачеевский районный суд направили уголовное дело в отношении 54-летнего экс-начальника местного участка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». Его обвиняют по ч.1 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, начальник филиала с марта 2018-го по август 2019 года требовал от подчиненных в рабочее время приезжать к нему на дачный участок, чтобы ремонтировать и отделывать дом. Люди, опасаясь гнева начальника, соглашались. Как полагают следователи, такие действия руководителя принесли организации ущерб в 214 535 рублей. Начальник после раскрытия этих безобразий лишился должности в ноябре 2020 года.

Заседание Калачеевского районного суда по этому делу назначили на 20 августа. Экс-начальнику грозит до четырех лет лишения свободы.