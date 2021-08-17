В Воронежской области 89-летний водитель «шестерки» улетел в кювет: ранены две женщины

Двух женщин с ранениями разной степени тяжести отвезли в больницу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В понедельник, 16 августа, в 10.45 на 19 километре дороги Терновка-Народное в Терновском районе случилась авария, в которой пострадали два человека.

89-летний водитель «шестерки» потерял контроль над машиной и улетел в кювет. Пассажиры машины, женщины 46 и 69 лет получили травмы и попали в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

- Всего в Воронежской области 16 августа случилось 126 ДТП, из них 88 – в Воронеже, 29 – в районах, 9 – на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы семь человек. Оштрафованы 23 пьяных водителя, - сообщили в региональном ГУ МВД.