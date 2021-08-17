Тяжелораненого пассажира воронежской маршрутки перевели из реанимации в обычную палату

Место трагедии Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Один из трех тяжелораненых пострадавших при взрыве воронежской маршрутки на Кольцовской пошел на поправку. Пациента перевели из реанимации в обычную палату – в отделение торакальной хирургии ВОКБ №1. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил губернатор Александр Гусев в своем тереграм-канале.

Его состояние медики оценивают как средней тяжести. На утро вторника в больницах Воронежа продолжают оставаться 18 человек. Из них 15 лечатся в БСМП №1, 11 из которых находятся в состоянии средней тяжести, еще четверо – в удовлетворительном состоянии. В облбольнице лечатся трое пострадавших. Двое человек все также находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв в маршрутке прогремел вечером 12 августа в самом центре Воронежа на улице Кольцовской. Пострадали 26 человек. Двое их них погибли – это 22-летняя Ольга Черникова и 55-летняя Татьяна Иванова. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования взяли на контроль в Центральном аппарате ведомства.