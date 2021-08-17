В Советском районе Воронежа вечером 16 августа случились два пожара

Пострадавших на пожарах в переулке Газовом и на улице Тепличной не было. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сразу два пожара в Советском районе случились вечером в понедельник, 16 августа.

В 19.54 в дежурную часть МЧС сообщили о том, что загорелась квартира в доме № 15 в переулке Газовом. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины. С огнем боролись 16 сотрудников МЧС. Пожар ликвидировали в 20.15. Однако к тому времени пламя уничтожило в комнате 4х4 метра диван и домашние вещи на площади два «квадрата». Сильно закопчены стены и потолок.

Гораздо менее страшный пожар случился в доме № 26а на улице Тепличной. Там на балконе 2х1м загорелись мусора и вещи на площади 0,5 квадратных метров. О возгорании в «дежурку» МЧС сообщили в 23.28. На место ЧП послали четыре пожарные машины. Огонь тушили 16 человек. С пламенем удалось справиться в 23.49.

По оперативным данным, пострадавших на обоих пожарах не было.