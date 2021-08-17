В Воронеже на улице Волгоградской в очередной раз сбили пешехода

Скриншот видео

Очередной наезд на пешехода произошел утром во вторник, 17 августа, на улице Волгоградской в Воронеже. Видео с места аварии опубликовали очевидцы в группе «Мой и Твой Воронеж» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как красная иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину.

Пешеход какое-то время просто лежал на месте, затем начал двигаться, а потом и вовсе встал, и пошел к обочине. Машины продолжили ехать, а иномарка, сбившая пешехода, осталась на месте происшествия. По словам автора видео, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, где нет пешеходного перехода. Это предстоит выяснить инспекторам ДПС, которые уже выехали на место ЧП.

Также воронежцы рассказали, что в этом месте подобные случаи наезда на пешеходов не редкость.