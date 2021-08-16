В Воронеже нашли подрядчика, который реконструирует госпиталь МВД за 1,32 млрд рублей

В Воронеже реконструкцией госпиталя МВД чуть более чем за 1,32 млрд рублей займется «Воронежстройреконструкция». Это единственный подрядчик, который заявился на конкурс. Поэтому формально торги не состоялись, однако с единственным участником все-таки будет заключен контракт.

Ранее мы писали, что средства выделят из федерального бюджета четырьмя траншами. Лечебный корпус и хозяйственный блок госпиталя МВД на проспекте Патриотов, 52 предстоит не только обновить, но и расширить.

Подрядчик должен выполнить работы до конца июня 2024 года: отремонтировать лечебно-диагностический корпус с приемным отделением и водолечебницей, лечебный шестиэтажный корпус, административное здание и микробиологическую лабораторию, КПП, хозблок, котельную, а также озеленить территорию и сделать фонтан.