В Воронеже на набережной нашли фрагменты древних гончарных сосудов

Найденные фрагменты

В Воронеже во время работ на набережной Массалитинова, у дома №9б на глубине 0,8 метра были выявлены датированные XVIII - XIX веками археологические находки - фрагменты гончарных сосудов и кости животных. Об этом 16 августа сообщили в управлении по охране объектов культурного значения Воронежской области.

Управление ранее согласовало проект по сохранности выявленного объекта культурного наследия на земельном участке площадью 806 кв. м. Работы по определению степени сохранности и мощности культурного слоя памятника проводили археологи ООО «Терра».

Ранее мы рассказывали, как археолог подарил музею в Воронежской области корону скифской аристократки.