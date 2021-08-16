Сбившего трех пешеходов на проспекте Труда воронежца отправили под домашний арест

Место происшествия Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

16 августа Коминтерновский районный суд отправил на 2 месяца под домашний арест 45-летнего воронежца, сбившего пешеходов на проспекте Труда. 13 августа примерно в 12:10 этот мужчина на автомобиле «Опель Астра» пролетел через три встречные полосы и выскочил на тротуар, прямо на людей.

- В результате ДТП 34-летнему пешеходу и 53-летней женщине были причинены серьезные травмы головы, ребер и позвоночника, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Телесные повреждения 57-летнего пешехода медики предварительно квалифицируют как вред здоровью средней тяжести, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 264 УК РФ). Мужчина говорил, что ему стало плохо. При этом пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

- В настоящее время следователями назначен ряд судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, установлены и опрошены очевидцы произошедшего, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают полицейские.