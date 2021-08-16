В Воронеже сотрудники мотобатальона устроили погоню за 14-летним гонщиков на «Ямахе»

Кадры задержания двух юных лихачей, снятые в воронежском микрорайоне Подгорное 15 августа, быстро разошлись по социальным сетям. Полицейские заметили парней на скутере «Ямаха» еще на улице Антонова-Овсеенко, но те ни за что не останавливались. Пришлось сотрудникам мотобатальона контролировать их, придерживая у обочины.

Мальчишки нарушали правила дорожного движения, чуть было не устроили ДТП, но в итоге завалились на одной из обочин, как сообщают очевидцы. На кадрах с одного из видеорегистраторов заметно, что одному из сотрудников даже пришлось дать подзатыльник мальчишке. Оказалось, что тот не хотел отдавать ключи.

- При изъятии ключей от транспортного средства сотрудниками в отношении правонарушителя была применена физическая сила. Меры, принятые сотрудниками полиции при задержании несовершеннолетнего правонарушителя, создававшего угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения, будут проверены, - подтвердили в ГУ МВД по Воронежской области.

Юный водитель, кстати, вез такого же несовершеннолетнего пассажира. Подростков передали законным представителям. Был составлен административный материал.