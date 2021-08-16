Медики рассказали о состоянии сбитых на проспекте Труда воронежцев

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Медики рассказали о состоянии сбитых на проспекте Труда пешеходов: двое находятся в тяжелом состоянии, один - в состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

13 августа примерно в 12:10 на автомобиле «Опель Астра» 45-летний воронежец пролетел через три встречные полосы и выскочил на тротуар. Там он сбил трех пешеходов – мужчин 34 и 56 лет и 53-летнюю женщину. Все они - сотрудники фирмы «СМУР», занимающейся проектированием и строительством систем и сетей связи телекоммуникаций.

В свое оправдание водитель сказал, что ему внезапно стало плохо. В прокуратуре Воронежской области не исключают, что он просто уснул за рулем. Позже выяснилось, что водитель отказался проходить тест на состояние алкогольного опьянения.