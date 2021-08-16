Воронежцев приглашают принять участие в строительстве «Русской стены» 17 века

Фото: команда «Русской стены»

Воронежцев приглашают 22 августа, в День государственного флага, поучаствовать в строительстве оборонительных сооружений 17 века. Волонтеры нужны для восстановления так называемой«Русской стены» в историко-культурном кластера «Костенки-Борщево-Архангельское».

Добровольцев научат изготавливать рогатки - легкие оборонительные заграждения из перекрещенных и скрепленных между собою деревянных бруса и кольев. Так что вы может помочь создать уникальный объект в регионе и заодно узнать много нового. Организаторы советуют взять с собой пледы.

Собирают волонтеров у главного входа в воронежский Цирк 22 августа в 13:30. Проезд на заказном автобусе оплачивается организаторами. Участие соответственно бесплатное. Но необходима предварительная запись по ссылке.

Также пройдет смотр реконструкторских клубов на территории кластера - будет также возведена аутентичная наблюдательная башня. Организаторы подготовили для добровольных помощников лекцию по методам ведения войны и обороны в 17 веке, мастер-класс по способам обработки дерева того времени.