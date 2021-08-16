Госпитализированную со скандалом полуторагодовалую девочку перевезут из Воронежа в Москву

Состояние полуторагодовалой девочки, которая, по мнению ее родных, осталась без должного внимания врача и поэтому попала в реанимацию, по-прежнему тяжелое. За ребенком следят специалисты ВОДКБ №1, ОДКБ №2 и ВГМУ им Н.Н. Бурденко. Об этом 16 августа сообщили «КП-Воронеж» в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее местный житель Александр Глазунов рассказал в социальных сетях, что медики оставили девочку одну, что, по его мнению, могло привести к ухудшению ситуации. 9 августа медики отмечали положительную динамику в состоянии ребенка. Однако сейчас, видимо, она далека от выздоровления.

- Проводились телемедицинские консультации с клиниками федерального центра. Принято решение о переводе ребенка на лечение в федеральный центр в соответствии с маршрутизацией пациентов, имеющих тяжелые заболевания, - подчеркнули в облздраве.

Следственное управление по Воронежской области возбудило уголовное по факту нарушения прав маленькой пациентки.