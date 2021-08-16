Два сотрудника Нововоронежской АЭС завоевали семь медалей на Атомиаде-2021

Фото: Ангелина Ерёмина

Инженер КТО Нововоронежской АЭС Виктория Сластикова приняла участия в соревнованиях по легкой атлетике и завоевала в личном зачете серебро в беге на 800 метров, а также серебряные медали в шведской эстафете и эстафете 4х100. В общекомандном зачете по легкой атлетике сборная Росэнергоатома также стала серебряным призером.

Старший оператор спецводоочистки РЦ-6 Павел Шершнев в личном первенстве завоевал в плавании бронзу в вольном стиле и серебро в баттерфляе. В общекомандном зачёте по плаванию сборной Росэнергоатома не было равных – команда поднялась на вершину пьедестала.

«Атомиада-2021» проходила на открытых площадках в четырех городах: Нововоронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород, Волгоград. Из каждого города велась прямая трансляция, которую мог посмотреть любой желающий. В соревновании приняли участие более 350 спортсменов из всех дивизионов Госкорпорации «Росатом».

«Атомиада» – одно из главных спортивных событий атомной отрасли. Подобные состязания способствуют сплочению профессиональных коллективов и приобщению сотрудников отрасли к здоровому образу жизни. В соревнованиях участвуют много молодых коллективов, которым особо важно уделять внимание занятиям физической культурой и спортом – ведь они будущее атомной промышленности», - отметил в видеоприветствии министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

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