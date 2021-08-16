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Происшествия16 августа 2021 15:57

В Воронежской области из-за сложного материального положения мужчина решился на ограбление

Однако мужчина, похоже, заработал себе только тюремный срок
Олег ИВАНОВ
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33-летний житель Эртильского района может провести до 4 лет в тюрьме за кражу смартфона. В середине августа он проходил по улице Площадь Садовая райцентра и у одного из домов на лавочке увидел пьяного 33-летнего знакомого. Он попросил у него телефон. Тот достал из кармана гаджет. Грабитель выхватил его из рук и скорым шагом скрылся. Хозяин телефона вскоре обратился в полицию.

Полицейские быстро нашли налетчика и отобрали у него смартфон. Ранее этот мужчина был неоднократно судим. Свой поступок он объяснил материальными трудностями. Теперь же ему предстоит ответить за «Грабеж» (часть 1 статьи 161 УК РФ). Рецидивист сейчас остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.