Воронежский «Буран» проиграл оба контрольных матча ХК «Ростов»

Матчи в Ростове-на-Дону "ураганные" проиграли, но борьба в них была упорной. Фото: с сайта ХК «Буран»

Два контрольных матча провел «Буран» в Ростове-на-Дону. И в обоих проиграл.

13 августа ХК «Ростов» победил «ураганных» 4:2. У «Бурана» в этой игре отличились Кашафетдинов и Шипилов. 14 августа игра получилась более упорной. Команды забросили по одной шайбе в основное время (у «ураганных» отличился Демидов). Хозяева оказались сильнее только в серии буллитов

Главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков подвел итоги матчей в Ростове-на-Дону:

- К сожалению, 13 августа первые два периода очень слабо выглядели. Начали играть в тот хоккей, который мы хотим, только в третьем периоде. С 0:3 вернулись в игру, счет стал 2:3. При этом счете получили численное преимущество 5 на 3 – не смогли его реализовать, потом немножко раскрылись, получили контратаку – и счет стал 2:4.

Игру мы разобрали, провели работу над ошибками, пообщались с командой. И матч 14 августа, конечно, - совсем другое дело. Мы очень довольны содержанием игры, выполнением игрового задания, самоотверженностью, работой ребят на команду. К сожалению, не смогли реализовать те моменты, которые создали. Хромает у нас реализация численного большинства. Еще есть немного времени. Если до этого мы работали над физикой, то сейчас будем именно над этими моментами игровыми - «большинство-меньшинство». Именно из-за этого не смогли победить в основное время.