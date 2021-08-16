Под Воронежем пляж в «Белом колодце» закрыли до конца лета

На этом пляже нельзя будет отдыхать 15 суток. Пока там тщательно не проверят воду. Фото: elevento.ru Фото: другой источник.

В Семилукском районном суде приняли решение закрыть пляж El Evento в спорткомплексе «Белый колодец» на 15 суток. То есть, до конца лета.

В суде мотивировали это решение тем, что в организации, которой принадлежит это место отдыха, не проводят профилактических мер, направленных на соблюдение должного качества воды. Что может привести к массовым отравлением с признаками диареи и гастроэнтерита (воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника - Ред).

Однако реальным поводом закрытия пляжа, по всей видимости, стала жалоба воронежской семьи с детьми. Люди отдыхали в «Белом колодце» и слегли с кишечными инфекциями. Семья подала жалобу в прокуратуру.

Администрация пляжа тогда ответила, что после отдыха в El Evento семья пожаловалась на заражение кишечной инфекцией из-за купания, но достоверных данных о том, что болезнь их связана именно с визитом на этот пляж, нет. Роспотребнадзор занимается проверкой комплекса «Белый колодец».