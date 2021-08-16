В Воронежской области пьяная мать убила плачущую 7-месячную дочь

Дом, в котором все произошло Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

33-летнюю жительницу поселка городского типа Грибановский Воронежской области обвиняют в убийстве ребенка ( п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). Вечером 9 января 2021 года женщина со своей 7-месячной дочерью пришла в дом к соседу. Там, видимо, продолжал отмечать новогодние праздники ее муж. Женщина присоединилась к застолью.

Чуть позже супруг ушел домой. А вот мать с дочерью осталась в гостях. В столь позднее время кроха стала вести себя беспокойно и плакать. Пьяная мать, чтобы «успокоить» ребенка, несколько раз ударила ее рукой по голове. Та скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Мать вскоре задержали и отправили под стражу. Вначале женщина во всем созналась, однако затем выдвинула иную версию, согласно которой она слегка ударила дочь по лбу, отчего та упала, ударившись затылком об угол журнального стола. Позже женщина и вовсе заявила, что ее ребенка мог убить сосед, пока она отходила к себе домой.

- Собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания многочисленных свидетелей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров, выемок и очных ставок, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить женщину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил и.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Сергей Винников.