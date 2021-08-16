Скончался руководитель азербайджанской общины в Воронежской области

16 августа стало известно о смерти руководителя азербайджанской общины «Хазар» в Воронежской области, бывшего члена региональной Национальной палаты Эльдара Садыгова.

- Эльдар был достойным сыном азербайджанского народа, инициатором и вдохновителем многих добрых дел, направленных на укрепление межнационального мира на Воронежской земле. Его душевной потребностью была благотворительность, в том числе оказание помощи тем, кто в ней нуждался в период пандемии.Передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким Эльдара, а также всем, кто соприкасался с ним по жизни и скорбит в эти дни, - выразил соболезнования губернатор Александр Гусев.