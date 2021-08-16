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Общество16 августа 2021 13:31

Скончался руководитель азербайджанской общины в Воронежской области

Эльдар Садыгов был доктором философских наук
Олег ИВАНОВ
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16 августа стало известно о смерти руководителя азербайджанской общины «Хазар» в Воронежской области, бывшего члена региональной Национальной палаты Эльдара Садыгова.

- Эльдар был достойным сыном азербайджанского народа, инициатором и вдохновителем многих добрых дел, направленных на укрепление межнационального мира на Воронежской земле. Его душевной потребностью была благотворительность, в том числе оказание помощи тем, кто в ней нуждался в период пандемии.Передаю слова сочувствия и поддержки родным и близким Эльдара, а также всем, кто соприкасался с ним по жизни и скорбит в эти дни, - выразил соболезнования губернатор Александр Гусев.