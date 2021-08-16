Женщину из Нововоронежа мошенники двое суток пугали уголовным делом и отобрали у нее 1,3 миллиона рублей

Запуганная виртуальным уголовным делом жительница Нововоронежа попалась на удочку реальных мошенников. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

47-летней жительнице Нововоронежа позвонили мошенники, которые, как обычно, представились сотрудниками службы безопасности банка. Женщина сначала не поверила аферистам и положила трубку. Но ее двое суток продолжали «бомбить» звонками лжесотрудники правоохранительных органов.

Мошенники в итоге убедили женщину в том, что, если она откажется помогать им ловить неких «хакеров», в отношении нее будет возбуждено уголовное дело. Жительница Нововоронежа обратилась за кредитом в местное отделение банка, однако там сообщили, что ежемесячный платеж будет более 30 тысяч рублей. Тогда женщина поехала в Воронеж, оформила кредит на сумму 1 миллион 340 тысяч рублей с ежемесячным платежом в 27 тысяч. А затем перевела все эти деньги на электронные кошельки аферистов, по 15 тысяч на каждый. Аферисты убедили женщину, что после поимки преступников все эти деньги вернутся на счет, и кредит будет погашен. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело

- Всего 15 августа в Воронежской области зарегистрировали пять сообщений о дистанционных мошенничествах. Аферисты действовали путем обмана или злоупотребления доверием, а также три раза крали деньги банковских карт. Общий ущерб, причиненный поверившим им людям, составил около 1,5 миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Стражи порядка добавили:

- Предупреждаем, что полиция и другие правоохранительные органы не привлекают граждан к спецоперациям по телефону и никогда не просят перечислять свои сбережения на неизвестный счет. Выясните, кто звонит - фамилия, звание, должность, номер кабинета, где его можно найти и городской номер телефона. Как правило, после таких вопросов мошенники прекращают разговор. А если вы все же стали жертвой аферистов, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02.