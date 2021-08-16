В Воронежской области снова объявили штормовое предупреждение по жаре

В жару можно последовать примеру этого мальчика. При условии, если у вас поблизости есть такие фонтаны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели передали очередное штормовое предупреждение от воронежских синоптиков. По данным регионального гидрометцентра, днем 18 и 19 августа местами по Воронежской области ожидается сильная жара. Температура воздуха вновь, как и пару недель назад, может достигнуть 35-37 градусов. В Воронеже также три ближайших дня, с 17 по 19 августа, ожидают +32…+34 градуса. Лишь в пятницу, 20 августа, немного «похолодает» - до +30.

В связи с жарой сохраняется и повышенная пожарная опасность. Причем во многих местах области она максимальная – пятого класса.

В региональном ГУ МЧС напоминают метеочувствительным жителям Воронежской области, что в такую погоду лучше по возможности больше отдыхать и держаться подальше от палящих лучей солнца. Одним словом, уделить еще больше внимания сохранению своего здоровья.