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Общество16 августа 2021 11:51

Еще 468 жителей Воронежской области заразились коронавирусом

За сутки умерли от «ковида» 18 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Чтобы не оказаться под аппаратом ИВЛ, лучше сделать прививку.

Чтобы не оказаться под аппаратом ИВЛ, лучше сделать прививку.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Роспотребнадзора предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом. По данным на 11.30 понедельника, 16 августа, «ковид» обнаружили еще у 468 жителей Воронежской области. Теперь их общее число с начала эпидемии в нашем регионе 111 601.

Что касается суточной заболеваемости, то по ней Воронежская область по-прежнему находится в десятке худших регионов России – на восьмом месте. Больше заразились только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Нижегородской, Ростовской областях и в Пермском крае.

Число выздоровевших Воронежской области за последние сутки – 201. В России – это лишь 17 место. Общее количество победивших «ковид» перевалило за 100 тысяч, - теперь их 100 020.

По-прежнему высока смертность. На этот раз за сутки ушли в мир иной от коронавируса 18 человек. Всего жертв «ковида» в нашем регионе уже 4728.

Напомним, число вакцинированных жителей Воронежской области приближается к 600 тысячам. Но пока этого недостаточно для кардинального улучшения ситуации. Власти поставили задачу сделать прививки 80 процентам населения области уже к 1 ноября. Пока же создали запасы кислорода для тяжелых больных и 80 тысяч доз прививок, рассчитанных по крайней мере на семь суток использования.