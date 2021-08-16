В Воронеже возбудили семь уголовных дел о кражах крышек колодцев

Момент кражи крышки на улице Маршака. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

C начала года возбудили семь уголовных дел по статье «Кража» по поводу краж чугунных крышек канализационных и водопроводных колодцев. Ещё два факта аналогичных преступлений подтверждено в Советском и Железнодорожном районе. По ним сейчас идет процессуальная проверка. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж».

- Выражаем благодарность неравнодушным прохожим, которые своевременно сообщили участковому о факте кражи крышки колодца в сквере возле остановки «Тельмана». После похищения и продажи крышки, преступник решил отпраздновать удачу на месте преступления. Там-то его и заметили бдительные воронежцы. Вора задержали, его личность установлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал начальник отдела экономической безопасности «РВК-Воронеж» Виктор Колесов.

По другому факту кражи на похитителей тоже имеются неопровержимые доказательства. Следствие изучает материалы с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» в районе улицы Маршака. Ранним утром 20 июня к колодцу подъехал автомобиль, водитель и пассажир которого решили своровать чугунную крышку, стоившую пять тысяч рублей. На записи четко виден момент похищения крышки, а также просматриваются номера машины и приметы преступников. Теперь любителям легкой наживы грозит наказание - штраф, принудительные работы или ограничение свободы до двух лет.

В «РВК-Воронеж» напоминают, что самовольное открытие любых люков запрещено. Все колодцы и камеры (канализационные, водопроводные, газовые, телефонные и т.д.) представляют собой повышенную опасность. В них возможно скопление газов, вредных для жизни и здоровья.

В «Водоканале» призывает горожан не оставаться безучастными и при обнаружении открытых колодцев сразу сообщать об этом по телефону вызова экстренных служб 112, либо звонить в контакт-центр водоканала - 206-77-07 или 206 77 06.