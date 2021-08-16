Число вакцинированных от «ковида» жителей Воронежской области приблизилось к 600 тысячам

Число жителей Воронежской области, сделавших прививки, увеличилось, но до 80 процентов далеко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистикой по числу привитых от коронавируса поделился в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Глава области сообщил, что первую часть вакцины получили 599 711 наших земляков. Губернатор выразил уверенность, что уже в понедельник, 16 августа, их число превысит отметку в 600 тысяч. 521 225 жителей Воронежской области прошли полный курс вакцинации от «ковида», сделав вторую часть прививки.

- В последние недели вижу, что желание воронежцев обезопасить себя от «ковида» сильно выросло. Но чтобы сформировать надёжный коллективный иммунитет, нужно привить уже не 50% или 60%, а 80% жителей региона, это немало. Поручил всем профильным службам сделать вакцинацию максимально доступной и удобной. Продолжим думать, как повысить темпы вакцинации, - добавил Александр Гусев.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Воронежской области остается напряженной. Число зараженных за сутки близко к 500, а выздоровевших уже несколько дней подряд – меньше 200. В регионе создается резерв кислорода для лечения тяжелых больных. Также сформировали семидневный запас вакцины: 80 тысяч доз. Партии прививок распределяют по районам.