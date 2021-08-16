В Воронежской области пожилой водитель выпал из машины и погиб

!Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 15 августа, в 19.50 в Воробьевском районе случилось ДТП. На 16 километре дороги Новотолучеево-Лещаное-Первомайский 70-летний водитель «Лады-Ларгус» потерял контроль над машиной. Автомобиль вынесло в правый придорожный кювет. Там «Лада» начала опрокидываться, и водитель выпал из салона. Пожилой мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.

- Всего в Воронежской области 15 августа случилось 93 ДТП, из них в Воронеже – 58, в районах – 18, на федеральных трассах – 17. В девяти авариях один человек погиб, десять получили травмы. За прошедшие сутки инспекторы ГИБДД остановили и оштрафовали 17 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.