В Воронежской области женщина поверила мошеннику больше, чем брату и сыну, и подарила ему 350 тысяч рублей

37-летняя женщина призналась полицейским, что выполняла указания афериста так, как будто была под гипнозом. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

37-летняя жительница Богучарского района проявила редкое упрямство в стремлении расстаться со своими деньгами. Ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Дальше, как водится, завязался разговор о том, что мошенники рвутся к ее счету в стремлении «повесить» на нее кредит. И спасет собеседницу только одной. Ей самой надо взять кредит и перевести деньги на «безопасные» счета.

Женщина позвонила брату и сыну, чтобы посоветоваться. Те в один голос сказали, что ее пытается «развести» на деньги мошенник. Однако она не поверила родственникам (зачем тогда звонила?!), пошла в банк и оформила потребительский кредит на 350 тысяч рублей. Потом пошла к банкомату и перевела деньги на счета, указанные мнимым сотрудником службы безопасности. При этом она сбрасывала звонки родственников, которые все еще пытались ее урезонить.

Когда деньги «уплыли», женщина написала заявление в полицию. Стражам порядка она призналась, что в глубине души понимала, что поступает неправильно, но ничего не могла с собой поделать. Выполняла указание мошенника как под гипнозом.

- Всего в Воронежской области 14 августа, кроме этого, был еще один случай мошенничества, совершенного бесконтактным способом. Общий ущерб, нанесенный аферистами, на этот раз составил около 380 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Еще раз призываем наших земляков не доверять незнакомцам, звонящим с предложением провести те или иные операции с вашими вкладами в банках.