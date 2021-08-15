В Воронежскую область приехали военные из Китая и Египта

Водители разбираются в технике, которая им досталась в результате жеребьевки. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

Прошла жеребьевка Армейских игр 2021 года в Воронежской области. Военные из Китая, Египта, Узбекистана, Беларуси и, конечно, России определили очередность выступления национальных команд. А также разыграли комплекты военной техники, которую они будут использовать в соревнованиях.

Жеребьевка решила, что откроют Игры узбекские военные. Вторыми выступят россияне, третьими беларусы. Четвертыми на старт выйдут военнослужащие Египта, а замкнет пятерку китайская сборная. Всего для участия в Играх в Воронежскую область прибыли более сотни военных спортсменов.

- Торжественное открытие соревнований пройдет в Острогожске 22 августа. А с 23 по 29 августа на автомобильном полигоне будут состязаться пилоты грузовых, легковых, ремонтных автомобилей и их капитаны, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа. - Максимальная дистанция трассы с более чем 20 препятствиями составит 7,6 километров. В ходе прохождения командной эстафеты экипажи и военные водители пройдут искусственные препятствия, змейки, косогоры, рвы, развороты в ограниченных пространствах и выйдут на дистанцию естественного серпантина с преодолением водной преграды.

Справка «КП»

Армейские международные игры–2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года в 11 странах. Во время них более пяти тысяч военнослужащих из более чем 40 стран будут соревноваться в конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.