В Воронеже на пустой дороге врезались друг в друга два водителя электросамокатов

Теперь пора привыкать и к авариям с участием электросамокатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали пост о необычном ДТП. Его описали так:

- Два пьяных чувака на электросамокатах ехали по встречке на Ворошилова и упали, столкнувшись друг с другом на середине проезжей части. Никто не пострадал, они улыбались.

Судя по размещенному видео, дорога во время ДТП была пуста. Это говорит либо о невнимательности обоих водителей, либо о сильной степени их опьянения.

Напомним, далеко не все аварии в Воронежской области в последние сутки закончились так безобидно. Ранним утром 15 августа в Воронеже на улице Остужева столкнулись «Лада» и скорая: ранен пожилой водитель «15-й» и его пассажирка. А 14 августа в авариях погибли три человека: двое переходили дорогу в неположенных местах, а еще один упал прямо под колеса автобуса.